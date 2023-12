Serata Solidale a Quadrelle questa sera: Una Magica raccolta fondi per i Bambini Orfani

Questa sera, venerdì 29 dicembre 2023, nella suggestiva cornice della palestra comunale di Quadrelle, si terrà un evento straordinario dedicato alla solidarietà e all’amore per il prossimo. La serata, organizzata con grande impegno e cuore da parte della comunità locale, è finalizzata alla raccolta fondi a favore dei bambini orfani.

Dettagli dell’Evento:

Luogo: Palestra Comunale di Quadrelle

Orario: Dalle 16:00 alle 21:00

I partecipanti avranno l’opportunità di contribuire in modo anonimo attraverso una “scatola magica”, dove potranno depositare il loro prezioso contributo per sostenere questa nobile causa. Durante la serata, sarà aperta la scatola magica e tutti insieme scopriremo il ricavato ottenuto, testimoniando così la generosità della comunità di Quadrelle.

L’invito è esteso a tutte le scuole del mandamento e alle istituzioni locali, affinché possano unirsi a questa iniziativa di solidarietà, dimostrando quanto la collaborazione e il sostegno reciproco possano fare la differenza nella vita di chi è meno fortunato.

Programma dell’Evento:

Divertimento per i Bambini: Gonfiabili, giochi, animazione e gustosi pop corn renderanno la serata un momento di gioia e spensieratezza per i più piccoli.

Dolci e Brindisi: Cioccolata calda per i bimbi e brindisi per gli adulti, un modo per condividere momenti di convivialità e festa.

Questo evento non è solo un’occasione per raccogliere fondi, ma anche per celebrare la solidarietà e la generosità che rendono speciale la comunità di Quadrelle. La partecipazione di ognuno farà la differenza nella vita dei bambini orfani, offrendo loro un raggio di speranza e un futuro migliore.

Un ringraziamento speciale a coloro che hanno reso possibile questo evento e a tutti coloro che parteciperanno, dimostrando che quando una comunità si unisce per una causa nobile, può compiere gesti straordinari.