Secondo Raduno dei Trapiantati al Santuario della Madonna della Speranza di Marigliano.VIDEO

Domenica 20 ottobre si è svolto presso il Santuario della Madonna della Speranza dei Frati Minori a Marigliano il Secondo Raduno di Trapiantati di organi e di persone in attesa di trapianto. L’evento, promosso dal Gruppo Aido Nola – Cimitile presieduto da Felice Peluso, ha registrato un’ampia partecipazione e ha lasciato un segno profondo tra i presenti, grazie alla collaborazione delle Associazioni Aido Sezione Provinciale di Avellino, Aned Campania e Terra Mia APS, oltre che al sostegno del Comune di Marigliano e del Centro Regionale Trapianti ASL Napoli3.

Un evento di solidarietà e speranza

La giornata è stata supportata da diverse realtà locali, tra cui il Consorzio GGS, la Cooperativa Sociale Aurora di Brusciano, Vitottica di Marigliano e Sodano di Avella. Fondamentale anche il contributo del Gruppo Masci di Marigliano, dei volontari della Comunità Francescana, della protezione civile Salamandra e dell’Istituto Alberghiero Rossi Doria di Marigliano, che hanno garantito la perfetta riuscita della manifestazione.

Emozioni e speranza per una seconda vita

L’evento ha regalato momenti di profonda emozione, con proiezioni suggestive e testimonianze che hanno toccato il cuore dei presenti, risvegliando sentimenti di speranza e incoraggiando chi è ancora in attesa di trapianto a non abbandonare il sogno di una seconda vita. Il raduno ha sottolineato l’importanza della donazione di organi e della solidarietà, con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più persone su questo tema cruciale.

Il Secondo Raduno di Trapiantati ha confermato il successo dell’iniziativa, avviata lo scorso anno, ponendosi come appuntamento di riferimento per la comunità dei trapiantati e per coloro che aspettano un’opportunità di rinascita.