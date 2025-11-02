Prima Categoria – Girone D: Rocca San Felice al comando, Casamarciano subito dietro. Mugnano e Michele Amodeo in difficoltà

La quinta giornata del girone D di Prima Categoria Campania regala spettacolo e conferme. In vetta continua la marcia del Rocca San Felice, che travolge in trasferta l’Abellinum Calcio 2012 con un sonoro 5-1 e resta da solo al comando con 13 punti. Alle sue spalle il Casamarciano, protagonista di un netto 4-0 sulla Polisportiva Bisaccese, che consente ai granata di restare a una sola lunghezza dalla vetta.
Il Real Caposele conquista tre punti pesantissimi vincendo in rimonta 3-2 sul campo dell’Atletico Castelfranci, mentre il Felice Scandone passa per 2-1 contro il Michele Amodeo Monteforte, ancora fermo a un punto in classifica.
Vittoria di misura per il Frigento Sturno, che supera 1-0 la Polisportiva Lorenzo Toriello, mentre lo scontro tra Union Baronia e Civilis Candela finisce 2-4 in favore degli ospiti, bravi a sfruttare le disattenzioni difensive avversarie.
In coda, ancora una sconfitta pesante per il Mugnano del Cardinale, battuto 4-1 in casa dall’Orsara di Puglia, che conquista così la prima vittoria stagionale e si rilancia nella corsa salvezza.
RISULTATI – 5ª GIORNATA
Sabato 1 novembre
• Abellinum Calcio 2012 – Rocca San Felice 1-5
• Atletico Castelfranci – Real Caposele 2-3
• Casamarciano – Polisportiva Bisaccese 4-0
• Frigento Sturno – Pol. Lorenzo Toriello 1-0
• Union Baronia – Civilis Candela 2-4
• Michele Amodeo Monteforte – Felice Scandone 1-2
Domenica 2 novembre
• Mugnano del Cardinale – Orsara di Puglia 1-4
CLASSIFICA
1. Rocca San Felice – 13
2. Casamarciano – 12
3. Real Caposele – 10
4. Felice Scandone – 9
5. Polisportiva Bisaccese – 9
6. Pol. Lorenzo Toriello – 8
7. Abellinum Calcio 2012 – 7
8. Atletico Castelfranci – 6
9. Mugnano del Cardinale – 6
10. Civilis Candela – 6
11. Orsara di Puglia – 5
12. Union Baronia – 4
13. Frigento Sturno – 4
14. Michele Amodeo Monteforte – 1
PROSSIMO TURNO – 6ª GIORNATA
Domenica 9 novembre, ore 14:30
• Civilis Candela – Frigento Sturno
• Felice Scandone – Casamarciano
• Orsara di Puglia – Abellinum Calcio 2012
• Pol. Lorenzo Toriello – Atletico Castelfranci
• Polisportiva Bisaccese – Mugnano del Cardinale
• Real Caposele – Michele Amodeo Monteforte
• Rocca San Felice – Union Baronia
Settimana positiva per Rocca San Felice e Casamarciano, che confermano il loro ruolo da protagoniste del campionato. Bene anche Real Caposele e Civilis Candela, mentre Mugnano e Michele Amodeo restano in fondo alla classifica con l’urgenza di invertire la rotta.