Seconda Categoria – Girone C: Avella ancora al comando, Carotenuto prima vittoria

Il punto dopo la 6ª giornata
La sesta giornata del Girone C di Seconda Categoria conferma i valori emersi in questo avvio di stagione: l’Avella continua a dettare il passo, mentre alle sue spalle si accende la corsa per restare nelle posizioni di vertice. Week-end positivo anche per il G. Carotenuto, che trova tre punti contro il Sol Sports Club.
I RISULTATI
Sabato 15 novembre
• Quinque De Roca – Serino 1928 3-3
Spettacolo e gol: le due squadre si dividono la posta in un match ricco di emozioni.
• Rinascita Marzanese – Salza Irpina 1999 3-0
I padroni di casa dominano e conquistano una vittoria netta.
• Santa Lucia di Serino – Avella 0-2
L’Avella non si ferma più: altra vittoria e primato consolidato.
• Atletico Baiano 2015 – Visciano Calcio 4-0
Baiano scatenato, successo ampio e mai in discussione.
• Atletico Sirignano – Real Avellino 1-1
Match equilibrato e deciso da pochi episodi.
Domenica 16 novembre
• Cicciano – Contrada Forino 0-1
La capolista resta imbattuta e continua a inseguire l’Avella.
• G. Carotenuto – Sol Sports Club 3-0
Prestazione solida per i rossoneri, che centrano la prima vittoria sul campo con un netto 3-0.
CLASSIFICA
1. Avella – 18 pts
2. Contrada Forino – 15 pts
3. Serino 1928 – 14 pts
4. Quinque De Roca – 11 pts
5. Atletico Baiano 2015 – 9 pts
6. Rinascita Marzanese – 8 pts
7. Real Avellino – 7 pts
8. Salza Irpina 1999 – 7 pts
9. Visciano Calcio – 7 pts
10. G. Carotenuto – 6 pts
11. Atletico Sirignano – 5 pts
12. Sol Sports Club – 5 pts
13. Cicciano – 4 pts
14. Santa Lucia di Serino – 2 pts
L’Avella resta l’unica squadra a punteggio pieno: sei vittorie in sei giornate e nessuna intenzione di rallentare. Suo principale inseguitore è il Contrada Forino, vittorioso anche nell’ultimo turno. Più staccato, ma comunque competitivo, il Serino 1928.
In coda, Santa Lucia di Serino resta ferma a 2 punti, mentre Cicciano e Sol Sports Club cercano continuità per risalire la classifica.
PROSSIMO TURNO – Domenica 23 novembre
• Avella – Rinascita Marzanese
• Cicciano – Atletico Sirignano
• Contrada Forino – Santa Lucia di Serino
• Serino 1928 – Real Avellino
• Sol Sports Club – Atletico Baiano 2015
• Visciano Calcio – Quinque De Roca
• Salza Irpina 1999 – G. Carotenuto