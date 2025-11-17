Seconda Categoria – Girone C: Avella ancora al comando, Carotenuto prima vittoria

Il punto dopo la 6ª giornata

La sesta giornata del Girone C di Seconda Categoria conferma i valori emersi in questo avvio di stagione: l’Avella continua a dettare il passo, mentre alle sue spalle si accende la corsa per restare nelle posizioni di vertice. Week-end positivo anche per il G. Carotenuto, che trova tre punti contro il Sol Sports Club.

I RISULTATI

Sabato 15 novembre

• Quinque De Roca – Serino 1928 3-3

Spettacolo e gol: le due squadre si dividono la posta in un match ricco di emozioni.

• Rinascita Marzanese – Salza Irpina 1999 3-0

I padroni di casa dominano e conquistano una vittoria netta.

• Santa Lucia di Serino – Avella 0-2

L’Avella non si ferma più: altra vittoria e primato consolidato.

• Atletico Baiano 2015 – Visciano Calcio 4-0

Baiano scatenato, successo ampio e mai in discussione.

• Atletico Sirignano – Real Avellino 1-1

Match equilibrato e deciso da pochi episodi.

Domenica 16 novembre

• Cicciano – Contrada Forino 0-1

La capolista resta imbattuta e continua a inseguire l’Avella.

• G. Carotenuto – Sol Sports Club 3-0

Prestazione solida per i rossoneri, che centrano la prima vittoria sul campo con un netto 3-0.

CLASSIFICA

1. Avella – 18 pts

2. Contrada Forino – 15 pts

3. Serino 1928 – 14 pts

4. Quinque De Roca – 11 pts

5. Atletico Baiano 2015 – 9 pts

6. Rinascita Marzanese – 8 pts

7. Real Avellino – 7 pts

8. Salza Irpina 1999 – 7 pts

9. Visciano Calcio – 7 pts

10. G. Carotenuto – 6 pts

11. Atletico Sirignano – 5 pts

12. Sol Sports Club – 5 pts

13. Cicciano – 4 pts

14. Santa Lucia di Serino – 2 pts

L’Avella resta l’unica squadra a punteggio pieno: sei vittorie in sei giornate e nessuna intenzione di rallentare. Suo principale inseguitore è il Contrada Forino, vittorioso anche nell’ultimo turno. Più staccato, ma comunque competitivo, il Serino 1928.

In coda, Santa Lucia di Serino resta ferma a 2 punti, mentre Cicciano e Sol Sports Club cercano continuità per risalire la classifica.

PROSSIMO TURNO – Domenica 23 novembre

• Avella – Rinascita Marzanese

• Cicciano – Atletico Sirignano

• Contrada Forino – Santa Lucia di Serino

• Serino 1928 – Real Avellino

• Sol Sports Club – Atletico Baiano 2015

• Visciano Calcio – Quinque De Roca

• Salza Irpina 1999 – G. Carotenuto