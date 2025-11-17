Terza Categoria – Girone A: Carbonara, Dinamo e Montefredane ancora a punteggio pieno. Atripalda ferma, primi punti per San Leucio. Tutto pronto per la 3ª giornata

Secondo turno ricco di gol nel Girone A della Terza Categoria avellinese, con diverse squadre che iniziano a delineare le proprie ambizioni stagionali. Al comando, a punteggio pieno, ci sono Virtus Carbonara, Dinamo San Felice, Montefredane 2022 e Real Mugnano, tutte vittoriose nelle prime due giornate.
I RISULTATI DEL 2° TURNO
Sabato 8 novembre
• Dinamo San Felice 4–0 Sperone
La Dinamo continua la marcia a ritmi altissimi: quattro reti e secondo successo consecutivo. Sperone ancora in difficoltà.
• Real Mugnano del Cardinale 2–1 Emilio Renzulli San Michele
Partita equilibrata, risolta in favore dei granata che restano in testa alla classifica.
• Virtus Carbonara 4–0 Mandamento Avella
Prestazione autoritaria dei bianconeri: attacco travolgente e primato confermato.
• Atripalda 0–0 San Leucio e San Pantaleone
Primo punto stagionale per gli ospiti, mentre l’Atripalda rallenta ma resta imbattuto.
Domenica 9 novembre
• Montefredane 2022 4–1 Gruppo Giovani Banzano
Altra vittoria rotonda: il Montefredane fa valere il fattore campo e rimane nel gruppo di testa.
Riposo: Libertas Grottolella
CLASSIFICA DOPO LA 2ª GIORNATA
1. Virtus Carbonara – 6
2. Dinamo San Felice – 6
3. Montefredane 2022 – 6
4. Real Mugnano del Cardinale – 6
5. Atripalda – 4
6. San Leucio e San Pantaleone – 1
7. Libertas Grottolella – 0
8. Gruppo Giovani Banzano – 0
9. Sperone – 0
10. Mandamento Avella – 0
11. Emilio Renzulli San Michele – 0
Quattro squadre al comando e già una prima spaccatura tra zona alta e zona bassa della classifica.
IL PROGRAMMA DEL 3° TURNO – 23 NOVEMBRE 2025
La terza giornata promette equilibrio e sfide importanti:
• Emilio Renzulli San Michele – Dinamo San Felice
Occasione per la Dinamo di mantenere il primato.
• Gruppo Giovani – Atripalda
Atripalda cerca il ritorno alla vittoria.
• Mandamento Avella – Real Mugnano del Cardinale
Scontro tra filosofie diverse: ospiti favoriti.
• San Leucio e San Pantaleone – Virtus Carbonara
Padroni di casa a caccia dell’impresa.
• Sperone – Libertas Grottolella
Sfida tra due squadre ancora a secco di punti.
Riposa: Montefredane 2022