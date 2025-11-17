Terza Categoria – Girone A: Carbonara, Dinamo e Montefredane ancora a punteggio pieno. Atripalda ferma, primi punti per San Leucio. Tutto pronto per la 3ª giornata

Secondo turno ricco di gol nel Girone A della Terza Categoria avellinese, con diverse squadre che iniziano a delineare le proprie ambizioni stagionali. Al comando, a punteggio pieno, ci sono Virtus Carbonara, Dinamo San Felice, Montefredane 2022 e Real Mugnano, tutte vittoriose nelle prime due giornate.

I RISULTATI DEL 2° TURNO

Sabato 8 novembre

• Dinamo San Felice 4–0 Sperone

La Dinamo continua la marcia a ritmi altissimi: quattro reti e secondo successo consecutivo. Sperone ancora in difficoltà.

• Real Mugnano del Cardinale 2–1 Emilio Renzulli San Michele

Partita equilibrata, risolta in favore dei granata che restano in testa alla classifica.

• Virtus Carbonara 4–0 Mandamento Avella

Prestazione autoritaria dei bianconeri: attacco travolgente e primato confermato.

• Atripalda 0–0 San Leucio e San Pantaleone

Primo punto stagionale per gli ospiti, mentre l’Atripalda rallenta ma resta imbattuto.

Domenica 9 novembre

• Montefredane 2022 4–1 Gruppo Giovani Banzano

Altra vittoria rotonda: il Montefredane fa valere il fattore campo e rimane nel gruppo di testa.

Riposo: Libertas Grottolella

CLASSIFICA DOPO LA 2ª GIORNATA

1. Virtus Carbonara – 6

2. Dinamo San Felice – 6

3. Montefredane 2022 – 6

4. Real Mugnano del Cardinale – 6

5. Atripalda – 4

6. San Leucio e San Pantaleone – 1

7. Libertas Grottolella – 0

8. Gruppo Giovani Banzano – 0

9. Sperone – 0

10. Mandamento Avella – 0

11. Emilio Renzulli San Michele – 0

Quattro squadre al comando e già una prima spaccatura tra zona alta e zona bassa della classifica.

IL PROGRAMMA DEL 3° TURNO – 23 NOVEMBRE 2025

La terza giornata promette equilibrio e sfide importanti:

• Emilio Renzulli San Michele – Dinamo San Felice

Occasione per la Dinamo di mantenere il primato.

• Gruppo Giovani – Atripalda

Atripalda cerca il ritorno alla vittoria.

• Mandamento Avella – Real Mugnano del Cardinale

Scontro tra filosofie diverse: ospiti favoriti.

• San Leucio e San Pantaleone – Virtus Carbonara

Padroni di casa a caccia dell’impresa.

• Sperone – Libertas Grottolella

Sfida tra due squadre ancora a secco di punti.

Riposa: Montefredane 2022