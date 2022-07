Screening mammella, Al distretto di Atripalda il nuovo mammografo

L’Asl di Avellino si dota di un nuovo mammografo con tomosintesi per lo screening della mammella. Presso il Distretto Sanitario di Atripalda è stato installato il nuovo apparecchio che permette un’indagine diagnostica senologica di elevatissima accuratezza e precisione. Lo strumento é dotato di modulo per mammografia con mezzo di contrasto che costituisce uno degli esami più innovativi di diagnostica senologica; ad oggi in Italia sono ancora pochissimi i centri radiologici che ne fanno uso. Con l’installazione del mammografo ad Atripalda l’Azienda Sanitaria Locale amplia l’offerta dei servizi con l’attivazione di un quarto Centro Screening della mammella, oltre a quelli attivi presso il Distretto di Avellino, il P.O. Ariano Irpino e il P.O. Sant’Angelo dei Lombardi.

Lo Screening gratuito della mammella è rivolto alle donne nella fascia d’età a maggiore rischio: tra i 50 e i 69 anni. La mammografia è un esame radiologico della mammella, efficace per identificare precocemente i tumori del seno, in quanto consente di identificare i noduli, anche di piccole dimensioni, non ancora percepibili alla palpazione. Si tratta di un esame fondamentale per prevenire il tumore al seno, che rappresenta il 30% di tutte le neoplasie femminili, per il quale una diagnosi precoce e tempestiva può ridurre notevolmente il rischio di mortalità.

Le donne, di età compresa tra i 50 e i 69 anni, residenti in provincia di Avellino, potranno recarsi presso i Centri Screening per effettuare gratuitamente la mammografia, sia a seguito di lettera di invito dell’Asl che su prenotazione, telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ai numeri: 0827 277244/0825 292165