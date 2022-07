VISCIANO. Atapc protagonista in questi giorni di festa.

di Nicola Valeri.

Nell’ultimo giorno della festa in onore della Madonna Consolatrice del Carpinello che si concluderà con i Fuochi Pirotecnici rileviamo il ruolo della Protezione Civile Atapc con le donne protagoniste sempre coordinate da Gioacchino Iovino. In questi giorni l’impegno è stato costante e fondamentale un questi giorni caldissimi e con la pandemia ancora in agguato.

Il ruolo delle donne come sottolineato e stato determinante. Stasera da programma chiusura con i fuochi dopo i due concerti di ieri e l’altro ieri con Clementino e la Vibrazioni.