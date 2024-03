Scopriamo l’Autismo: Il Primo Corso di Formazione a Roccarainola

L’Associazione Autismo in Movimento, con il patrocinio del Comune di Roccarainola, è lieta di annunciare il primo corso di formazione sui disturbi dello Spettro Autistico intitolato “Scopriamo l’Autismo”. L’evento si terrà il 16 e 23 aprile 2024, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso la sala consiliare del Comune di Roccarainola.

Questo corso rappresenta un’opportunità senza precedenti per la comunità di Roccarainola e oltre, di acquisire una comprensione più profonda e consapevole sui disturbi dello Spettro Autistico, fornendo strumenti pratici e teorici per affrontare le sfide connesse a questa condizione complessa.

Tra i relatori illustri che interverranno, vi saranno il sindaco Peppe Russo, il presidente dell’Associazione Autismo in Movimento Annalisa Vetrano, e l’avvocato Anna Maria D’Arienzo, garante della disabilità del Comune di Roccarainola. Oltre a loro, interverranno anche il dottore Salvatore Polise, neuropsichiatra, il dottor Fabio Pisaniello, pedagogista, la dottoressa Fortini, assessore Regione Campania, e l’avvocato penalista Agostino Miele.

Il corso si propone di offrire un’ampia panoramica, partendo dalle caratteristiche e comportamenti associati ai disturbi dello Spettro Autistico, fino alle ricerche scientifiche e agli interventi attuali. Ciò avverrà senza mai perdere di vista la dimensione quotidiana e l’unicità di ogni individuo, autistico o no.

Particolare attenzione sarà dedicata alla metodologia educativa comportamentale ABA (Analisi Applicata del Comportamento), ampiamente impiegata nella terapia degli individui autistici e considerata efficace e raccomandata dalla letteratura scientifica.

Inoltre, verrà approfondita la comprensione e la gestione dei comportamenti problema, quei comportamenti che mettono in pericolo la sicurezza fisica della persona o di altri, danneggiano l’ambiente circostante e limitano l’integrazione sociale e l’apprendimento.

Questo corso rappresenta un passo significativo verso una maggiore inclusione e comprensione delle persone con autismo nella società. La conoscenza e la condivisione sono le nostre migliori armi per promuovere una cultura di accoglienza e supporto nei confronti di chi vive con questa condizione.

Invitiamo caldamente tutti coloro che sono interessati a partecipare a questo corso di formazione unico nel suo genere, che si preannuncia come un momento di apprendimento e crescita per tutti i partecipanti.

Per ulteriori informazioni e per prenotare il tuo posto, ti preghiamo di contattare l’Associazione Autismo in Movimento o il Comune di Roccarainola. Non perdere questa occasione di arricchimento personale e professionale!

Insieme, possiamo fare la differenza nella vita delle persone con autismo e delle loro famiglie, creando una società più inclusiva e solidale per tutti. Po