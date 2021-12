SCAFATI. Si benedicono le statuine di Gesù Bambino

“Tutta la gioia in una culla” … in occasione della Terza Domenica di Avvento, denominata “la Domenica della Gioia”, in comunione con il Santo Padre Francesco e la Chiesa tutta intera, ci sarà la tradizionale Benedizione dei Bambinelli da mettere nel presepio di casa.

Era stato Papa Paolo VI, durante l’Angelus del 21 dicembre del 1969, a impartire per la prima volta, la benedizione alle statuette del Bambino Gesù e ai presepi.

Da allora, anche i suoi successori, nella terza domenica di Avvento, durante l’Angelus, hanno continuato l’uso di impartire la benedizione su queste immagini sacre che le famiglie e i più piccoli portano in piazza. E questa bellissima tradizione si è diffusa poi in tutte le Parrocchie.



“Il presepe parla alla nostra vita.

Dovunque e in qualsiasi forma, il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in qualunque condizione si trovi. Quanta emozione dovrebbe accompagnarci mentre a Natale collochiamo nella grotta, tra Maria e Giuseppe, la statuina di Gesù Bambino”. (papa Francesco)

Le statuette del Bambino Gesù, che porterete con voi, ci ricordano quest’amore di Dio.

don Vincenzo Ragone, parroco Parrocchia San Vincenzo Ferreri, Scafati

