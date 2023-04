SAVIANO (NA). “Via Carmine Sommese”, lunedì l’intitolazione della strada alla memoria del sindaco

Saviano rende onore ad uno dei suoi uomini migliori. Carmine Sommese come medico e come Sindaco ha avuto il particolare dono di far sentire la città fiera dei suoi uomini. Ha saputo interpretare al meglio quello che trasforma una citta in una comunità. Curandola e prendendosene cura fino alla fine.

Così Saviano consegna alla memoria uno dei suoi cittadini migliori. Lunedì 17 aprile 2023 alle ore 19.30 dara vita alla cerimonia di intitolazione di una strada di Saviano a Carmine Sommese.

L’Amministrazione comunale ha deliberato la variazione di denominazione della strada comunale “Via Molino”, incrocio piazza Padre Pio – incrocio via Giancora” a “Via Carmine Sommese”.

La cittadinanza tutta e invitata a partecipare.

Numziata Napolitano