SANT’Oggi. Mercoledì 24 maggio la chiesa festeggia la Beata Vergine Maria Ausiliatrice e san Vincenzo di Lerino

Oggi 24 maggio la chiesa festeggia la, La devozione alla Madonna, sotto il titolo di Ausiliatrice, vuole manifestare la nostra fiducia nella presenza materna di Maria nelle vicende dell’umanità, della Chiesa e di ciascuno di noi. Maria è la Madre che non abbandona mai i suoi figli, ma li segue e aiuta con la sua intercessione. Il titolo di Maria aiuto dei cristiani era presente nelle Litanie Lauretane, pubblicate nel 1576 e approvate da papa Clemente VIII nel 1601, la Vergine Maria viene anche invocata come “Auxilium Christianorum, ora pro nobis” (Aiuto dei cristiani, prega per noi). La circostanza che suggerì al papa domenicano san Pio V di usare ufficialmente questo titolo fu la famosa battaglia navale di Lepanto, del 7 ottobre 1576, dove la flotta musulmana fu sconfitta: il pontefice aveva affidato le armate e i destini dell’Occidente cristiano, minacciato da secoli dai turchi che erano giunti ormai fino a Vienna (1683), alla intercessione della Madonna. Per questo istituì la festa del Santo Rosario e nelle litanie, a fianco delle invocazioni “Consolatrix afflictorum” (Consolatrice degli afflitti) e “Refugium peccatorum” (Rifugio dei peccatori), aggiunse “Auxilium Christianorum” (Aiuto dei Cristiani). Nell’Ottocento il culto mariano sotto questo titolo fu ravvivato ad opera di due grandi devoti della Vergine: il beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei, e san Giovanni Bosco, che a Torino nel rione di Valdocco costruì in soli tre anni la Basilica di Maria Ausiliatrice, inaugurandola il 27 ottobre 1868. La festa era stata istituita sotto questo titolo e posta al 24 maggio, qualche decennio prima, dal papa Pio VII il 24 maggio 1815, in ringraziamento a Maria per la sua liberazione dopo la prigionia sotto Napoleone a Fontainebleau.