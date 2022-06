SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV). Concerto in ricordo del dottor Frieri

Sabato 2 Luglio, alle 20.30, presso l’Abbazia del Goleto, Totalife, associazione impegnata da anni in progetti sociali di valore in Italia e all’estero, in collaborazione con Stazione Goleto, cooperativa di comunità del territorio, con il patrocinio del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, della Diocesi, della Provincia di Avellino e dell’ASL, ha organizzato un concerto in ricordo del dottor Angelo Frieri, cittadino esemplare, professionista di rara competenza unita a sensibilità, disponibilità e attenzione a tutte le persone fragili e bisognose di cura.

La sua vita è stata caratterizzata come medico e come uomo da valori etici non comuni.

La serata sarà animata da “Gli effetti collaterali”, gruppo di medici con la passione per la musica impegnati a sostegno di progetti di solidarietà.

I medici che interverranno, Dott. Antonio Spinelli, Giovanni De Chiara, Giancarlo Farese, Luigi Monaco, Cesare Gridelli, Grazia Prillo.

La famiglia Frieri ha condiviso l’iniziativa. Saranno presenti i bambini afghani, siriani e ucraini che vivono sul territorio.

La raccolta fondi della serata è destinata a favorire una loro integrazione sempre più forte con il territorio con attività di valore.

