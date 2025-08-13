Alto Calore, ennesima sospensione idrica notturna: oltre 60 Comuni, tra cui Mugnano del Cardinale, Quadrelle e Sirignano, ancora una volta senz’acqua

AVELLINO – L’Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che, a causa di una notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si renderà necessario effettuare la chiusura notturna dei serbatoi in numerosi comuni della provincia di Avellino e in parte della provincia di Benevento.

La sospensione è prevista dalle ore 22:00 di mercoledì 13 agosto alle ore 06:00 di giovedì 14 agosto 2025, salvo eventuali anticipi dell’interruzione dovuti alla grave carenza idrica.

Comuni interessati

• Provincia di Avellino: Aiello del Sabato, Cesinali, San Michele di Serino (serbatoio rurale), Contrada, Forino, Sirignano, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano,Summonte, Monteforte Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, Sorbo Serpico, San Potito Ultra, Parolise, Salza Irpina, Pratola Serra, Prata di Principato Ultra, Candida, Pietradefusi, Altavilla Irpina, Ariano Irpino (centro, Ospedale e Casa Circondariale), Grottaminarda, Torella dei Lombardi, Lioni, Bonito, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Savignano Irpino, Greci, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Castelfranci, Paternopoli, Luogosano, Taurasi, Sant’Angelo all’Esca, Mirabella Eclano, Sturno, Flumeri (centro e zona A.S.I.).

• Provincia di Benevento: Apice, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reino, Campolattaro, Pontelandolfo, Fragneto Monforte, Casalduni (centro e zona STIR).

Comune di Mercogliano

Per consentire il recupero dei serbatoi che alimentano il territorio, l’interruzione idrica riguarderà dalle 22:00 alle 06:00 le seguenti zone: Via Crisci e limitrofe, Via Ammiraglio Bianco (in parte), Via San Guglielmo e limitrofe, Via De Sanctis e limitrofe.

Note operative

Gli orari indicati si riferiscono alla chiusura e riapertura degli organi di manovra delle condotte. Per le singole utenze, i tempi effettivi di interruzione e ripristino dipenderanno dal riempimento delle reti di distribuzione. Alla riapertura del flusso potrebbero verificarsi episodi transitori di torbidità dell’acqua, che non ne compromettono la potabilità; si consiglia comunque di lasciar scorrere l’acqua per alcuni minuti fino alla scomparsa di eventuali residui.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.altocalore.it, i canali social aziendali o contattare il numero verde 800 954 430.