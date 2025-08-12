Sant’Anastasia, il sindaco Esposito: “Interventi di disinfestazione e deblattizzazione in corso”

SANT’ANASTASIA – Proseguono gli interventi di igiene urbana programmati per il mese di agosto. Lo ha annunciato il sindaco Carmine Esposito con un post su Facebook, sottolineando l’impegno dell’amministrazione anche durante il periodo estivo.

Nella notte appena trascorsa è stato effettuato l’intervento di disinfestazione adulticida. Seguiranno questa sera e domani altri interventi di deblattizzazione e disinfestazione.

Il programma rientra nel calendario di azioni predisposte per il controllo degli infestanti e per garantire condizioni ottimali di salubrità sul territorio comunale. Gli interventi, eseguiti da ditte specializzate, interessano diverse aree della città e sono finalizzati a prevenire disagi per la cittadinanza, soprattutto nei mesi più caldi.