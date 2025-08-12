Napoli, incendio devasta due piani al Centro Direzionale: nessun ferito

NAPOLI — Un violento incendio ha avvolto nella notte un edificio del Centro Direzionale di Napoli, distruggendo due piani e proiettando nell’aria colonne di fumo visibili a chilometri di distanza. Le fiamme sono divampate all’interno del palazzo dell’isola G1 e sono state domate dopo alcune ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti del commissariato locale e le squadre antincendio, che hanno transennato l’area e messo in sicurezza l’edificio. I piani danneggiati risultavano vuoti e non si registrano feriti.

Le cause del rogo restano da accertare. “Stiamo effettuando i rilievi per capire cosa sia accaduto e per escludere ulteriori rischi” ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco nelle prime ore del mattino.

Il Centro Direzionale, distretto di torri in vetro e acciaio sorto a est del centro storico, ospita uffici, enti pubblici e studi professionali. All’alba, i marciapiedi intorno al palazzo G1 erano cosparsi di detriti, mentre operai in elmetto ispezionavano la facciata annerita.

Per molti napoletani, l’episodio è un monito sulla fragilità anche delle architetture più moderne e su quanto rapidamente una notte ordinaria possa trasformarsi in un’emergenza.