James Senese infiamma Fontanarosa: il 14 agosto il grande concerto dell’Ottantaun Tour

FONTANAROSA (AV) – Il 14 agosto 2025 il cuore dell’Irpinia batterà a ritmo di Napoli centrale. James Senese, leggenda vivente della musica italiana, salirà sul palco di Fontanarosa con una tappa speciale dell’Ottantaun Tour. Una serata che promette energia pura, emozioni e quel suono inconfondibile che da oltre cinquant’anni racconta storie di vita, passione e orgoglio partenopeo.

Con la sua voce ruvida e il sax che sa parlare come pochi, James porterà sul palco brani iconici e nuove vibrazioni, in un viaggio musicale che unisce il funk, il jazz, la canzone napoletana e il groove che ha fatto ballare intere generazioni. E come sempre, sarà un concerto da vivere fino all’ultima nota: “Chest’ nun è ‘a terra mia”.

L’appuntamento è in piazza, ingresso libero, per una notte di grande musica sotto le stelle d’agosto. Fontanarosa si prepara a diventare capitale del ritmo e dell’anima, con un live che è già atteso come uno degli eventi clou dell’estate irpina.