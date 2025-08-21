Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 21 agosto 2025: nessun 6 né 5+, centrati cinque 5 da 30mila euro

Nell’estrazione di giovedì 21 agosto 2025 non è stato realizzato alcun “6” né “5+1” al SuperEnalotto. La fortuna ha però premiato cinque giocatori che hanno centrato la combinazione del “5”, ognuno dei quali porta a casa circa 30mila euro. Il jackpot, dunque, continua a crescere e per il prossimo concorso mette in palio 40,7 milioni di euro.

SuperEnalotto – estrazione del 21 agosto 2025

• Combinazione vincente: 57 – 61 – 49 – 62 – 56 – 86

• Numero Jolly: 16

• Numero SuperStar: 53

Lotto – i numeri di tutte le ruote

Ecco la cinquina estratta per ciascuna ruota del concorso di giovedì 21 agosto 2025:

• Bari: 41 – 55 – 23 – 9 – 54

• Cagliari: 52 – 26 – 51 – 34 – 47

• Firenze: 23 – 78 – 17 – 35 – 86

• Genova: 82 – 15 – 7 – 44 – 70

• Milano: 19 – 86 – 22 – 77 – 73

• Napoli: 39 – 48 – 82 – 70 – 15

• Palermo: 5 – 25 – 88 – 54 – 87

• Roma: 54 – 19 – 24 – 62 – 9

• Torino: 29 – 83 – 49 – 59 – 74

• Venezia: 65 – 1 – 45 – 72 – 55

• Nazionale: 10 – 60 – 88 – 55 – 37

10eLotto – i numeri estratti

Combinazione vincente del 10eLotto legato al Lotto:

1 – 5 – 15 – 19 – 23 – 25 – 26 – 29 – 39 – 41 – 48 – 51 – 52 – 54 – 55 – 65 – 78 – 82 – 83 – 86

• Numero Oro: 41

• Doppio Oro: 41 – 55

• Numeri Extra: 7 – 9 – 17 – 22 – 24 – 34 – 35 – 44 – 45 – 49 – 59 – 62 – 70 – 77 – 88

Simbolotto – i simboli di oggi

Il Simbolotto, legato nel mese di agosto alla ruota Nazionale, ha prodotto i seguenti simboli vincenti:

20 (Festa) – 24 (Pizza) – 28 (Ombrello) – 33 (Elica) – 1 (Italia)