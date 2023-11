SAN PAOLO BEL SITO. Don Vincenzo Vecchione: Un Addio Commosso alla Casa del Padre

La comunità di San Paolo Bel Sito piange la perdita del suo amato parroco emerito, Don Vincenzo Vecchione, che è tornato alla Casa del Padre. La notizia ha suscitato un profondo senso di tristezza tra i fedeli che hanno condiviso anni di fede e preghiera con il caro sacerdote.

Don Vincenzo, nel corso del suo ministero sacerdotale, ha dedicato la sua vita al servizio della comunità, nutrendola con la Parola di Dio e celebrando i sacramenti con amore e devozione. La sua guida spirituale ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto, trasmettendo un messaggio di fede, speranza e carità.

La comunità si prepara ora a accogliere la salma di Don Vincenzo Vecchione presso la parrocchia San Paolo eremita e SS. Epifania di San Paolo Bel Sito. Il rito funebre si svolgerà mercoledì 22 novembre alle ore 12.30, con la Santa Messa presieduta dal Vescovo Sua Eccellenza Mons. Francesco Marino alle ore 16.00.

Questo momento di commiato è un’occasione per la comunità di esprimere il proprio affetto e riconoscenza a Don Vincenzo, ricordandolo con gratitudine per il suo servizio pastorale. La sua eredità spirituale continuerà a vivere nei cuori di coloro che sono stati toccati dalla sua gentilezza, saggezza e dedizione al servizio di Dio e della sua Chiesa. Che possa riposare in pace, nella luce eterna del Signore che ha servito con devozione.