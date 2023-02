AVELLINO. Cgil in piazza contro l’autonomia differenziata

Domani mattina, alle 9,30, la Cgil con la categoria dei pensionati (Spi Cgil) manifesterà nei pressi della Prefettura di Avellino per protestare e per la far sentire la voce dei pensionati «nella ferma e decisa condanna al progetto di autonomia differenziata che penalizza il Paese, divide l’Italia, abbandona il Mezzogiorno», dice Dario Meninno, segretario generale Spi Cgil.

«Invitiamo a partecipare tutte le forze democratiche – prosegue il sindacalista – che hanno a cuore il destino del Mezzogiorno e dei cittadini». Una misura, quella dell’autonomia differenziata che, se approvata dal governo, rischia di «aumentare il divario tra Nord e Sud del paese».

Franco Fiordellisi, segretario generale della Cgil di Avellino, spiega: «Dare attuazione all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle condizioni date, con le modalità proposte e con risorse invariate, costituisce un attacco dell’unitarietà dei diritti sociali, destinato ad accentuare le disuguaglianze già presenti e i divari territoriali e sociali esistenti. Così come riconoscere una competenza regionale esclusiva su materie di rilevanza strategica, e non suscettibili di frazionamento territoriale, rappresenterebbe la rinuncia ad un governo nazionale e unitario delle politiche economiche, industriali e di sviluppo del paese».

Il sit-in contro il Ddl sull’autonomia differenziata supporterà anche il presidio dei lavoratori della Iis di Flumeri che dalle 11:00 saranno anche in presidio presso la Prefettura di Avellino.