ROCCARAINOLA. Il Quinque de Roca vince in scioltezza contro il Visciano

di Carmine Guerriero

Al comunale di Roccaraionola si sfidano Quinque de roca – Visciano. La compagine di casa sostenuta da buona parte della popolazione vince per 3 reti a 1 contro Visciano. Il primo tempo si conclude con il punteggio di 1 a 1. Partita molto equilibrata, dove entrambe le squadre hanno preferito non sbottonarsi. Nel secondo tempo mister Alessandro Miele mischia le carte in tavola, decide di far uscire Ardolino, Lucania e Blasio inserendo Carfora, Russo e Infelice. Il tempo non gli può dar torto, e alla prima occasione Russo è scaltro a concretizzare il pallone servito dal suo compagno di squadra. A chiudere del danze ci pensa Giacco. Con questa vittoria il Quinque roca prende la rincorsa per assalire la prima teste della serie, che, al momento risulta solo a due lunghezza.