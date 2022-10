Calcio. Palmese senza limiti, Nola ancora sconfitto

di Carmine Guerriero

All’ ottava giornata di campionato del “girone G “ di lega nazionali dilettanti la Palmese espugna il campo del Cassino e mantiene il secondo posto in classifica. I rossoneri passano in vantaggio con Fusco, raddoppiano con Puntoriere. Nel finale di gara subiscono la vana rete siglata da Cocorocchio che non ferma la corsa dei campani. In quel di Volla la situazione è ben diversa:il Nola perde ancora!Il derby campano si conclude con la vittoria per 3 a 1 del Sorrento. I bruniani a digiuno di Caliendo,Dommarco,Oggiano e D’ordi, non riescono ad imporsi contro la capolista Sorrento. Dopo aver pareggiato nel primo tempo gettano la spugna nel secondo, e, consegnano 3 punti ai sorrentini che tentano la fuga in solitaria ai danni della Palmese e Casertana. Nel girone I la Mariglianese esce ancora sconfitta, non riesce a strappare nessun risultato utile sul campo del Locri. I calabresi vincono 2 a 0. La situazione non è delle migliori,la squadra continua a portare la bandiera nera di ultima in classifica.

Con lo sguardo rivolto alla nona giornata la Palmese ospiterà la Sarrabus Ogliastro , terzultima della serie. I campani, spinti fortemente dal pubblico di casa proveranno senza remora a strappare altri 3 punti , fondamentali per continuare a sognare.