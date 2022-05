ROCCARAINOLA. Il paese festeggia don Emilio Sorrentino. Nel giorno del suo onomastico anche l’augurio di Benvenuto

Alla luce delle proibitive condizioni pandemiche passate, che non permettevano assembramenti e quant’altro nel giorno del suo arrivo a Roccarainola di don Emilio Sorrentino, come pastore della parrocchia di San Giovanni Battista, oggi tutta la cittadinanza ha voluto fortemente rivivere un gesto di accoglienza e di benvenuto come si conviene ad un sacerdote di cosi ampio spessore, di rigore morale, di ampissima cultura e di singolare carisma di predicazione. Profittando della festività onomastica dell’amatissimo don Emilio, per il quale tutta Roccarainola ringrazia il Signore e monsignor Marino, per averlo condotto, nello Spirito Santo, come parroco di questa Comunità, ha quest’oggi tributato il degno benvenuto nella sua nuova parrocchia.

Per chi non conosce chi è don Emilio Sorrentino va detto che entra in seminario a 14 anni. Frequenta il liceo classico presso il seminario arcivescovile ” Pio XI” di Salerno. Si laurea in lettere classiche e Filosofia col massimo dei voti. Frequenta il conservatorio di Salerno diplomandosi al compimento inferiore in pianoforte e organo. Si laurea in teologia col massimo dei voti alla Pontificia Università deĺla Santa Croce in Roma. Frequenta il seminario maggiore dell’ ordinariato militare; alla scuola militare cappellani militari si forma sotto la guida del cardinale Angelo Bagnasco. L’esperienza ai Carabinieri nella regione Sicilia per più di due anni allargano i suoi orizzonti di uomo e di ministro di Dio. Prima da vicario poi da parroco guida la comunità parrocchiale di san Vincenzo per 11 anni e poi viene chiamato da Mons. Marino, vescovo di Nola, a guidare la comunità di san Giovanni Battista in Roccarainola dal 10 ottobre scorso.

A don Emilio vanno oggi tutti i più affettuosi auguri di buon cammino pastorale da parte della sua Comunità.

