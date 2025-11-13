Roccarainola celebra la Giornata della Gentilezza: alberelli e sorrisi per gli studenti

In occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, Roccarainola ha scelto di trasformare un valore universale in un gesto concreto. Come annunciato sulla pagina Facebook istituzionale, l’Amministrazione comunale ha donato agli alunni delle scuole del territorio piccoli alberi da mettere a dimora nei giardini scolastici: un simbolo di cura, rinascita e responsabilità verso l’ambiente.

Un’iniziativa semplice ma ricca di significato, pensata per ricordare ai più giovani che la gentilezza, proprio come un albero, cresce se viene coltivata ogni giorno.

A rendere la mattinata ancora più dolce, le caramelle distribuite ai bambini e ai ragazzi: un invito a diffondere sorrisi e piccoli gesti che fanno bene al cuore della comunità.

Un modo lieve e autentico per educare al rispetto e alla delicatezza. Perché – come ricorda il Comune – la gentilezza è contagiosa, e inizia dalle piccole cose.