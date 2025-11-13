Mugnano del Cardinale in lutto per la scomparsa di Lorenzo Tedeschi

MUGNANO DEL CARDINALE – La comunità piange la scomparsa di Lorenzo Tedeschi, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 85 anni. Vedovo di Violanda Maietta, Lorenzo era figura stimata e conosciuta nel paese.

A darne il triste annuncio sono i figli Alfonso e Filomena, la nuora Rosa Catapano, il genero Santo Carmine Capriglione, le sorelle Rachele, Concetta e Maria Rosaria, insieme ai cognati, alle cognate, ai nipoti e ai parenti tutti.

La salma, proveniente dalla clinica Santa Maria del Pozzo, giungerà domani 14 novembre alle ore 9:00 nella Parrocchia Maria SS. del Carmine, dove alle 10:00 sarà celebrato il rito funebre. La famiglia saluterà in chiesa quanti vorranno unirsi al dolore.

Si dispensa dai fiori.