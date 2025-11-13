Roccarainola, domenica la 15ª Marcia in Memoria delle Vittime della Strada: una comunità che cammina nel ricordo

Roccarainola si prepara a vivere un momento di profonda riflessione e solidarietà. Domenica 16 novembre 2025 torna la 15ª Marcia in Memoria delle Vittime della Strada, iniziativa organizzata dall’Associazione Sociale e Culturale L’Incontro APS e patrocinata dal Comune di Roccarainola.

L’appuntamento è fissato alle ore 10:30 davanti alle scuole medie di Via San Nicola. Da lì partirà il corteo che raggiungerà la Parrocchia di San Giovanni Battista, dove alle 11:30 sarà celebrata la Santa Messa in suffragio di tutte le persone che hanno perso la vita sulla strada.

Come ogni anno, la marcia vuole essere un abbraccio collettivo a chi non c’è più e un gesto di sostegno alle famiglie che portano ancora ferite difficili da rimarginare. Tutti i partecipanti potranno portare con sé una foto dei propri cari. Per chi ne avesse bisogno, all’avvio saranno disponibili palloncini con i nomi delle vittime.

Un’iniziativa sobria, intensa e carica di significato, che unisce memoria, impegno e comunità nella speranza di un futuro con più sicurezza e meno dolore.