“RiscopriAmo Avellino”, un video promozionale per proiettare il capoluogo nel mondo

Una concreta azione di marketing territoriale per accrescerne l’appeal, con uno spot efficace per raggiungere un pubblico internazionale Nargi: «Prosegue la strategia di rilancio delle nostre bellezze»

Un video emozionale per riscoprire Avellino e le sue bellezze. Una concreta azione di marketing territoriale per accrescerne l’appeal, con uno spot efficace per raggiungere un pubblico internazionale.

L’Assessorato al Turismo del Comune di Avellino, guidato da Laura Nargi, lancia una nuova iniziativa promozionale nell’ambito del progetto “RiscopriAmo Avellino”, per proiettare l’immagine di Avellino oltre i suoi confini, con le sue potenzialità storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche ed enogastronomiche. Il video è già disponibile sul portale del Turismo, “www.enjoy vellino.it”.

Due tagli editoriali per veicolare un solo grande messaggio: visita Avellino . Uno è orizzontale, più istituzionale, per accompagnare e sostenere per immagini, la promozione della città a fiere, eventi, tavole rotonde sul tema del turismo in ambito nazionale e internazionale; l’altro è verticale per le piattaforme social attivate dall’Ente di piazza del Popolo per creare un effetto rebound nelle agorà virtuali.

Un progetto che si somma alle azioni concrete e tangibili messe in campo dall’Amministrazione comunale, per strutturare e rafforzare l’offerta turistica del capoluogo, anche oltre i confini nazionali. Ma anche per accrescere i flussi dei visitatori con un’offerta specifica che parla del nostro territorio.

L’iniziativa ai nastri di partenza è ambiziosa ed organica. Ai primi due video, prodotti anche in lingua inglese e con sottotitoli multilingua, si aggiungeranno altri reel tematici, che svilupperanno ulteriormente gli aspetti della proposta turistica del Comune di Avellino, potenziandone la riconoscibilità.

«Questo progetto si innesta perfettamente nella strategia di promozione del capoluogo oltre i suoi confini impostata da questo Assessorato sin dal 2019. – sottolinea l’assessore al Turismo del Comune di Avellino, Laura Nargi – Proseguiamo convintamente in questa direzione, nel solco di un impegno che ci ha già consegnato importanti risultati e che ha restituito un forte appeal turistico alla città di Avellino».