Pasqua e Pasquetta alla Città della Scienza: Scoperte, Laboratori e Divertimento

Con l’avvicinarsi della Pasqua e della Pasquetta, la Città della Scienza si prepara ad accogliere visitatori di tutte le età con un programma speciale dedicato alla scoperta delle curiosità, leggende, tradizioni e usanze legate alla festività primaverile più importante.

Le attività inizieranno domenica con un laboratorio interattivo intitolato “La schiusa”, che offrirà ai partecipanti l’opportunità di vivere l’esperienza della schiusa di un uovo in una versione animata, utilizzando come base una semplice molletta. Un modo divertente e originale per esplorare il miracolo della vita.

Per coloro che sono interessati alla natura e all’apicoltura, “La bottega delle api” sarà un’occasione imperdibile per creare bellissime candele naturali utilizzando la cera d’api. Mentre l'”Ologramma di Pasqua” guiderà il pubblico alla scoperta del funzionamento degli ologrammi e fornirà istruzioni su come costruire un proprio proiettore per creare ologrammi fatti in casa.

E non finisce qui: uno spettacolo scientifico coinvolgente, intitolato “Uova per tutti i gusti”, mostrerà le incredibili proprietà delle uova, che rimbalzano, galleggiano e si colorano, attraverso un mix di divertimento e conoscenza.

Ma la festa non si ferma a Pasqua! Lunedì 1° aprile, la Città della Scienza offrirà una Pasquetta all’insegna della scienza e del divertimento. I “Borbone Kids Lab” riserveranno sorprese e laboratori speciali per i più piccoli, con giochi e sfide divertenti per mettere alla prova le loro abilità. Tra gli altri laboratori previsti ci saranno arte decorativa, riciclo creativo, esperimenti di chimica e tanto altro ancora. E per concludere in bellezza, il mago scienziato Pakos terrà uno spettacolo di “Fantastica Scienza”, che stupirà e divertirà grandi e piccini con incredibili esperimenti e magie scientifiche.

Insomma, Pasqua e Pasquetta alla Città della Scienza promettono di essere due giornate indimenticabili, dove imparare e divertirsi andranno di pari passo, regalando a tutti un’esperienza unica e stimolante.