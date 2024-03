Rievocazione della Via Crucis a Mugnano del Cardinale: Un Momento di devozione e partecipazione. Video

Nella pittoresca cornice di Mugnano del Cardinale, oggi, sabato 23 marzo, si è svolta la solenne rappresentazione della Via Crucis, uno degli eventi più significativi della tradizione pasquale cattolica. Organizzata con grande impegno dall’Azione Cattolica Mugnanese, sotto la guida del presidente Raffaele Romanini e la direzione spirituale del parroco don Giuseppe Autorino, la manifestazione ha coinvolto una cinquantina di figuranti e ha attirato un vasto pubblico di fedeli e visitatori.

La Via Crucis, meglio conosciuta come la rappresentazione della Passione di Cristo, è stata un’occasione di profonda devozione e partecipazione per la comunità di Mugnano del Cardinale. L’evento ha preso avvio da via Montessori, per poi procedere lungo via Pistelli fino ad arrivare alla Nazionale e infine salire lungo il viale De Lucia fino a raggiungere piazza Umberto I, dove è stata messa in scena la Crocifissione di Gesù Cristo.

La sacra rappresentazione è stata resa ancora più suggestiva dalla presenza di numerosi figuranti, che con il loro impegno e la loro partecipazione hanno reso vivo e toccante il racconto della Passione. Attraverso gesti, parole e silenzi, i partecipanti hanno riportato alla mente dei presenti gli ultimi momenti della vita terrena di Gesù, suscitando emozioni profonde e sentimenti di gratitudine e compassione.

La presenza di un folto numero di spettatori ha testimoniato l’importanza e la rilevanza di questo evento per la comunità di Mugnano del Cardinale. La Via Crucis non è solo un momento di preghiera e riflessione, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami comunitari e rinnovare la fede attraverso la partecipazione attiva e la condivisione di un’esperienza spirituale collettiva.

In conclusione, la rievocazione della Via Crucis a Mugnano del Cardinale è stata un momento di intensa spiritualità e coinvolgimento, che ha segnato il cammino di preparazione verso la Pasqua e ha offerto a tutti i partecipanti l’opportunità di rinnovare la propria fede e di vivere appieno il significato della Pasqua cristiana.