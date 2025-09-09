MUGNANO DEL CARDINALE. A Vietri sul Mare, nozze da sogno per Maristella Prezioso e Pierino De Vecchis

Una giornata indimenticabile, sospesa tra emozione e bellezza, ha fatto da cornice al matrimonio di Maristella Prezioso, figlia dell’ingegnere Carmine Prezioso, e Pierino De Vecchis, che dopo cinque anni d’amore hanno coronato il loro sogno di unirsi in matrimonio.

La cerimonia e il ricevimento si sono svolti nello splendido scenario del Lloyd Baia Hotel di Vietri sul Mare, affacciato sulla costiera amalfitana, luogo simbolo di eleganza e suggestione.

Una promessa lunga cinque anni

La storia di Maristella e Pierino è stata segnata da un percorso condiviso fatto di complicità, progetti e amore profondo. Dopo cinque anni, la coppia ha deciso di pronunciare il “sì” più importante, davanti alle famiglie, agli amici e a tutti coloro che hanno voluto condividere la gioia di questo momento speciale.

Grande emozione per l’ingegnere Carmine Prezioso e per tutta la famiglia della sposa, che ha visto Maristella compiere il passo più significativo della sua vita, accompagnata dall’amore e dall’entusiasmo di Pierino. L’atmosfera della giornata è stata resa unica dal calore degli invitati e dalla magia del paesaggio vietrese.

Un augurio speciale

Agli sposi va l’abbraccio delle famiglie e di tutti gli amici:

«Dopo cinque anni ci siamo uniti in matrimonio. Che questo sia solo l’inizio di una vita colma di amore, complicità e felicità. Possiate affrontare insieme il futuro con lo stesso entusiasmo che vi ha accompagnati fino a oggi».

Il matrimonio di Maristella Prezioso e Pierino De Vecchis resterà scolpito nei ricordi non solo degli sposi, ma di chiunque abbia avuto la fortuna di partecipare a questa giornata di festa e di amore autentico.