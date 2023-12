Regno del Magico Natale: Una Giornata di Festività a Domicella presso il Life Cafè

È con grande entusiasmo che il Regno del Magico Natale aprirà le sue porte per la prima edizione, promettendo una giornata incantata e festosa per i più piccoli. L’evento si terrà presso Life Cafè a Domicella in collaborazione con l’associazione “Un Mondo Magico O.D.V”, portando un tocco di magia e gioia natalizia alla comunità locale.

L’appuntamento è fissato per l’8 dicembre, a partire dalle 10 del mattino, e si preannuncia come una giornata dedicata completamente ai bambini e alle loro famiglie. L’atmosfera sarà pervasa da una festa magica, dove i piccoli troveranno i simpatici elfetti di Babbo Natale pronti a diffondere la gioia delle festività.

Uno degli eventi principali sarà il laboratorio di scrittura, dove i bambini avranno l’opportunità di sedersi e scrivere la loro letterina a Babbo Natale. Saranno fornite penne colorate, carta decorativa e tutto ciò che serve per dare vita alle loro dolci richieste e desideri natalizi. Sarà un momento speciale, carico di emozioni e speranze per i più piccini, in attesa del magico giorno di Natale.

L’animazione sarà uno degli elementi chiave della giornata, con giochi gonfiabili che faranno scatenare la gioia e la risata tra i bambini. Attrazioni colorate e divertenti renderanno l’esperienza indimenticabile, creando un ambiente festoso e coinvolgente.

L’associazione “Un Mondo Magico O.D.V” si impegna a rendere la giornata speciale non solo per i bambini ma anche per le famiglie, promuovendo l’importanza della condivisione e della gioia nel periodo natalizio. L’evento sarà un’occasione per la comunità di riunirsi, creare ricordi indelebili e iniziare ufficialmente la contesa alle festività.

Life Cafè, con la sua accogliente atmosfera, sarà il cuore pulsante del Regno del Magico Natale, trasformandosi in un luogo incantato dove i sorrisi e le risate saranno protagonisti assoluti.

Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento straordinario che porterà la magia del Natale a Domicella. Siete tutti invitati a immergervi nella gioiosa atmosfera del Regno del Magico Natale e a creare insieme ricordi che dureranno per sempre. Che la magia abbia inizio!