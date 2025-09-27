Regionali in Campania, Noi Moderati spingono Carfagna: “Profilo politico forte per un centrodestra competitivo”

Si accende il dibattito nel centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. A intervenire è Noi Moderati, che rilanciano con decisione il nome di Mara Carfagna come figura in grado di garantire coesione e competitività alla coalizione.
«In Campania non basta un candidato civico, serve un politico che unisca esperienza, competenza e riconoscibilità. Per questo Carfagna rappresenta la candidata ideale», sottolinea Francesco Saverio Romano, coordinatore politico del partito guidato da Maurizio Lupi.
L’appello all’unità del centrodestra
Il messaggio dei Moderati appare chiaro: evitare divisioni interne e lavorare a un’intesa larga. «Il valore aggiunto per vincere è la capacità di tenere insieme una coalizione ampia, scongiurando sgambetti che finiscono solo per indebolire il progetto comune».
Nel mirino non c’è tanto la competizione interna, quanto la sfida esterna. «In Campania non deve cadere il centrodestra, ma la sinistra, oggi attraversata da contraddizioni e frammentazioni».
Il nodo della candidatura
Il pressing su Carfagna evidenzia la volontà di puntare su un nome di peso, capace di parlare ai cittadini e di intercettare le istanze del territorio. Una scelta che, secondo i Moderati, rappresenterebbe la chiave per costruire una proposta vincente.
La partita delle candidature resta tuttavia aperta, con equilibri delicati tra i diversi partiti della coalizione. Il sostegno esplicito a Carfagna potrebbe imprimere una svolta al confronto interno, segnando un passo verso la definizione della strategia elettorale.