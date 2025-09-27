Giugliano, fuggono all’alt e feriscono a morsi un carabiniere: scoperte due moto rubate

GIUGLIANO (Napoli) – Una fuga disperata, un inseguimento tra le campagne e una colluttazione conclusa a colpi di morsi. È quanto accaduto a Giugliano in Campania, dove i carabinieri della sezione radiomobile hanno intercettato un furgone con a bordo due cittadini ghanesi, di 47 e 45 anni, che trasportavano motociclette di grossa cilindrata rubate poco prima.

Alla vista della pattuglia, i due non si sono fermati all’alt e hanno tentato di darsi alla fuga. Dopo un inseguimento, sono stati raggiunti dai militari nelle campagne circostanti. Ne è nata una colluttazione violenta: il 45enne, per divincolarsi, ha colpito i carabinieri con calci, pugni e perfino morsi, provocando a uno di loro la frattura di un dito e diverse ferite lacero-contuse.

Nel cassone del furgone i militari hanno rinvenuto due moto di grossa cilindrata, rubate la sera stessa e già restituite ai legittimi proprietari.

Il 47enne è stato sottoposto a fermo per ricettazione e trasferito in carcere, mentre il 45enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e ricettazione.

Il carabiniere ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i medici hanno confermato la frattura e le lesioni riportate.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi di furto di motociclette nell’area nord di Napoli.