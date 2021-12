Ravanusa, Sottosegretario all’Interno Sibilia (M5S): “Grazie ai Vigili del Fuoco, professionisti instancabili il cui valore va riconosciuto ogni giorno”

“A Ravanusa è accaduto qualcosa di tremendo, una catastrofe, difficile da accettare in quanto ha tolto la vita a dei nostri concittadini che si sentivano al sicuro tra le mura di casa propria. Mentre un intero Paese piange le otto vittime dello scoppio di venerdì sera, da quattro giorni si scava senza sosta per raggiungere l’ultimo dei dispersi, dopo il ritrovamento, poco fa, di un altro corpo senza vita. Ai nostri Vigili del Fuoco, che da giorni senza sosta si muovono in uno scenario apocalittico per cercare di salvare vite e mettere al sicuro la popolazione, così duramente colpita, deve andare tutto il nostro ringraziamento ed incoraggiamento: questi professionisti non si sono risparmiati e continuano a scavare tra le macerie a mani nude in condizioni particolarmente disagevoli. Per riconoscere il lavoro che ogni giorno svolgono con una energia inesauribile, non bastano le pacche sulle spalle. Il loro lavoro va riconosciuto sempre, a partire dalla prossima legge di Bilancio, che dovrà prevedere risorse indispensabili allo svolgimento del loro inestimabile lavoro sul campo, in favore di ogni cittadino.”

È quanto dichiara il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

