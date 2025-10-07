AVELLINO. Rampe di accesso dalla SS 90 alla Sp 236, Sp 283 e Sp 49 danneggiate, convenzione tra Provincia e RFI per i lavori di ripristino

Sottoscritta una convenzione tra Provincia di Avellino e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.-Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per i lavori sulle rampe di accesso dalla SS 90 alla Sp 236, Sp 283 e Sp 49.
Queste arterie provinciali sono attraversate quotidianamente dai mezzi impegnati nel cantiere per la realizzazione dell’Alta Capacità-Alta Velocità Ferroviaria, con conseguenti danneggiamenti della carreggiata che provocano condizioni di difficoltà e rischio per gli automobilisti in transito.
In seguito a una serie di incontri tra le parti, è stata raggiunta l’intesa per la sottoscrizione di tale convenzione approvata con provvedimento del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane.
La Provincia eseguirà gli interventi necessari per il ripristino della viabilità sulle strade interessate, usufruendo del rimborso da parte di RFI.
RFI corrisponderà alla Provincia un contributo complessivo, forfettario, invariabile e omnicomprensivo di 250.000,00 euro, per la realizzazione delle opere.
RFI si impegna ad eseguire, ad ultimazione o in corso d’opera dei lavori della tratta Apice – Hirpinia e Hirpinia – Orsara, eventuali ulteriori lavorazioni necessarie per il ripristino della viabilità provinciale.