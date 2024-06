Raccolta firme a Baiano per il referendum popolare: tutela dei diritti dei lavoratori

Domenica 23 giugno, dalle ore 9:30 alle 12:30, la Piazza F. Napolitano di Baiano sarà il fulcro di un’importante iniziativa civica promossa dalla CGIL. Durante questa mattinata, i cittadini avranno l’opportunità di partecipare alla raccolta firme per il referendum popolare finalizzato all’abrogazione di diverse norme che attualmente minano i diritti dei lavoratori.

Obiettivi del referendum

L’iniziativa referendaria mira a:

Abrogazione delle norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamenti illegittimi: Questa norma, attualmente in vigore, limita la possibilità per i lavoratori licenziati ingiustamente di riottenere il proprio posto di lavoro, una tutela fondamentale per garantire giustizia e dignità a chi subisce un licenziamento arbitrario.

Abrogazione delle norme che hanno liberalizzato l’utilizzo del lavoro a termine: La liberalizzazione del lavoro a termine ha contribuito a una crescente precarizzazione del mercato del lavoro, rendendo più difficile per i lavoratori ottenere contratti stabili e sicuri. Il referendum vuole ripristinare regole più restrittive per i contratti a termine, favorendo così una maggiore stabilità lavorativa.

Abrogazione delle norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante: Attualmente, le norme esistenti esonerano l’impresa appaltante dalle responsabilità in caso di infortuni sul lavoro, scaricando tutto il peso sulle spalle dei lavoratori e delle imprese appaltatrici. L’obiettivo è rendere responsabili anche le imprese appaltanti, incentivando così una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro.

Perché firmare?

Il lavoro deve essere tutelato perché è un diritto costituzionale. Non solo deve essere sicuro, ma deve anche garantire che di lavoro si possa vivere e non morire. Deve essere dignitoso, offrendo una retribuzione adeguata e giusta. Infine, deve essere stabile, poiché la precarietà lavorativa rappresenta una perdita di libertà e sicurezza per i lavoratori.

L’invito della CGIL

La CGIL invita tutti i cittadini di Baiano e dei dintorni a partecipare a questa raccolta firme per sostenere un lavoro che sia stabile, sicuro, tutelato e dignitoso. Firmare per questo referendum è un passo concreto verso il miglioramento delle condizioni lavorative e la salvaguardia dei diritti di tutti i lavoratori.

Non mancate! L’appuntamento è domenica 23 giugno, dalle ore 9:30 alle 12:30, in Piazza F. Napolitano a Baiano. Ogni firma conta per costruire un futuro lavorativo più giusto e sicuro per tutti.