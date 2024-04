Libri in Accademia. Appuntamento con I giorni del Corba di Daniela Merola per la rassegna letteraria ad Avellino

Il romanzo che si tinge di giallo della scrittrice napoletana Daniela Merola si presenta alla kermesse letteraria dedicata ai protagonisti in divisa

L’Accademia Concorsi Militari di Avellino è lieta di annunciare che martedì 30 aprile 2024, alle 18,00 avrà luogo il terzo incontro della rassegna letteraria “Libri in Accademia”.

La formula

Un appuntamento al mese con la letteratura nella sede ACM di Avellino, in via Capozzi, 28, di fronte all’entrata dell’ASL AV2. Il ciclo di presentazioni riguarda romanzi e saggi che hanno come protagonisti o temi le forze dell’ordine e i corpi militari. Un mondo da scoprire tra gialli, thriller investigativi, avventure, ma anche storia e approfondimenti. Di volta in volta si alternano alla conduzione giornalisti ed esperti dei temi trattati, che dialogano con l’autore, accompagnati dalla lettura di alcuni brani.

Il terzo appuntamento

Martedì 30 aprile 2024, alle 18,00, è la volta del romanzo di Daniela Merola “I giorni del Cobra” (LFA Edizioni, 2023).

Dialogherà con l’autrice la giornalista e direttrice artistica della rassegna Eleonora Davide. Curerà la lettura di alcuni passaggi dal libro l’attore Paolo De Vito.

L’appuntamento, organizzato dall’Accademia Concorsi Militari di Davide Totaro, è sostenuto da: Associazione Amici della Polizia, Associazione Nazionale del Fante, Associazione Marinai d’Italia, Federazione Nazionale Combattenti e Reduci, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, Associazione Carristi d’Italia, WWWITALIA, Irpinia in Biblioteca.

Il libro

I giorni del Corbra di Daniela Merola

Niente è più lo stesso per coloro che hanno incontrato il Cobra, un serial killer che violenta e uccide donne inermi in quel di Castellammare di Stabia. C’è un’unica vittima risparmiata e il suo nome è Dora Neri, amica del Commissario Giulia Cangiato, che conduce le indagini con l’Ispettore Manuele Basilio e la squadra di via Alcide De Gasperi. Ricordi, prima confusi e poi chiari, portano la testimone a incolpare qualcuno molto vicino alle due amiche.

L’autrice

È giornalista pubblicista, scrittrice, ghost writer, editor, ufficio stampa per scrittori, presentatrice tv, speaker radiofonica, organizzatrice di eventi culturali, formatrice culturale, socia media manager, informatrice turistica e territoriale. Collabora con testate giornalistiche, scrive per il suo blog e su vari magazine. Ha un canale youtube molto seguito. Collabora con associazioni culturali come I colori del Mediterraneo e Biblioteca Borgo di Capodimonte. Ha vinto per la sezione serie tv, con la sceneggiatura di “I giorni del Cobra” Sanremo Writers 2023, evento di Casa Sanremo. Il suo primo romanzo è “Marta, un soffio di vita” (2019), pubblicato con Lfa publisher. Con la stessa casa editrice è uscito nel 2021 il secondo romanzo “La giusta via”.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Vi aspettiamo!