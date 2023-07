Quattro elementi chiave per dimagrire

Dimagrire è uno degli obiettivi che, ogni anno, uomini e donne si pongono per avere un’immagine migliore e per star bene col proprio corpo. Sono tante le informazioni disponibili e le raccomandazioni mediche, di certo è necessario mantenere il peso corretto, tenendo conto dell’altezza e della corporatura. Non solo per sentirsi bene con se stessi di fronte allo specchio, ma soprattutto pensando alla propria salute. Il sovrappeso, che a volte può sfociare nell’obesità, può scatenare problemi seri nel corpo come il diabete di tipo I, le malattie cardiovascolari o disturbi circolatori come l’aterosclerosi. Sono malattie che si possono evitare mantenendo il peso corretto, puntando al tempo stesso a non ridurre la mobilità e evitare problemi ossei. In definitiva, raggiungere il peso adeguato è sinonimo di salute.

Ora, quando una persona decide di perdere qualche chilo, spesso non sa bene da dove iniziare. In questo articolo, scopriremo alcuni consigli che possono aiutare a realizzare il piano e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Dieta equilibrata

Un’alimentazione sana è la base fondamentale per godere di una buona salute. È consigliabile che la dieta sia varia, aumentando il consumo di frutta e verdura, assumendo proteine tramite il pesce e la carne bianca (la carne rossa occasionalmente) e aggiungendo alla dieta quotidiana grassi di qualità come possono essere il grasso del salmone, l’avocado e l’olio d’oliva extra vergine.

Bisogna evitare le fritture e iniziare con metodi di cottura più sani come quelli al vapore, la bollitura o al forno. Si deve mantenere il corpo idratato attraverso il consumo di acqua ed evitare l’alcool, le bevande zuccherate e gassate. Infine, è necessario limitare nella dieta i prodotti ultra processati, che non apportano nulla di nutriente all’organismo.

Da un lato, è importante controllare ciò che mangiamo, ma ovviamente va prestata attenzione anche le quantità. E infatti per perdere peso bisogna consumare meno calorie di quelle che bruciamo con la nostra attività quotidiana. I nutrizionisti sono professionisti esperti nella salute alimentare e sono di grande aiuto per le persone che hanno bisogno di un piano nutrizionale adatto alle loro esigenze e circostanze.

Attività fisica

È un altro elemento fondamentale nel processo di perdita di peso, attraverso il quale si consumano più calorie. È sempre un buon momento per iniziare a muoversi, bisogna evitare al massimo il sedentarismo e fare un’attività che piace. Che si tratti di una lezione di gruppo, lezioni con un personal trainer o fare uno sport all’aperto, tutto è valido per mantenere sotto controllo il peso e, quindi, una buona salute.

Trattamenti e cosmetica

Bisogna tenere presente che ci sono persone che devono perdere molti chili e il processo può risultare piuttosto lungo. È consigliabile provare anche apparecchiature mediche estetiche che facilitano la perdita di grasso localizzato e che aiutano a drenare e depurare tutte le tossine presenti nell’organismo. A casa, invece, si può continuare con un trattamento con cosmetici dimagranti, come quelli che vengono consigliati su www.lavisitamedica.it, e, mediante questi prodotti, poter attivare la circolazione e favorire l’eliminazione dell’eccesso di liquidi. Ci sono persone che ottengono ottimi risultati con queste tecniche, ma bisogna tener presente che sono soltanto un supporto, è sempre necessario mantenere buone abitudini di vita.

Il riposo è imprescindibile

Un buon riposo notturno è estremamente importante per tutte le funzioni del nostro organismo, ma anche per aiutare a perdere peso. Tra le 6 – 8 ore di sonno di qualità, il corpo si riprende dall’attività che ha svolto durante quel giorno, ma si ossigena anche e il metabolismo continua a funzionare, quindi mentre dormiamo consumiamo anche calorie.

Questi sono alcuni consigli che ti permetteranno di perdere quei chili in più e mantenerti in forma. Cosa aspetti a fissare il tuo obiettivo e cominciare il conto alla rovescia?