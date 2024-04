Quanto conta la formazione nella ricerca di un impiego?

Meglio sapere o saper fare? Conta più una laura o un caso di successo tangibile? Quanto conta davvero la formazione per la ricerca di un impiego soddisfacente? Se leggendo queste domande riconoscete i medesimi dubbi e le stesse perplessità, potreste trovare interessante questo articolo, in cui parleremo di tutti i risvolti positivi di un curriculum con una buona formazione mirata; nel farlo, elencheremo i vantaggi che derivano dallo scegliere i partner giusti tra i numerosi ed efficienti enti formazione Catania.

Requisito minimo

Molti lavori richiedono, necessariamente, l’abilitazione professionale per poter operare in ambienti complessi, rischiosi o specialistici. Dal manovrare macchinari a produrre elaborati artigianali, in tantissimi ambiti lavorativi la legge impone il possesso di qualifiche che, per l’appunto, si possono acquisire solamente con la formazione.

Competenze specializzate

La formazione apre la strada alla verticalizzazione delle competenze, cioè a rendere il profilo lavorativo sempre più specializzato. Questo consente di poter ambire a ruoli professionali di nicchia e, pertanto, pagati meglio.

Credenziali

Le credenziali ottenute attraverso la formazione, come certificazioni professionali o diplomi accademici, aggiungono credibilità al profilo professionale agli occhi dei datori di lavoro. Queste credenziali sono spesso utilizzate come prova delle competenze acquisite o come detto poc’anzi, come requisito minimo d’accesso.

Networking

La formazione offre anche opportunità di fare rete e conoscere volti nuovi. Questo aspetto è molto importante perché permette di incontrare professionisti o aspiranti tali con interessi comuni, dai quali si può imparare molto anche al di fuori del lavoro. I contatti acquisiti durante i periodi di studio sono preziosissimi e possono aprire porte a nuove opportunità di carriera: mai sottovalutarli.

Aggiornamento professionale

Investire nell’aggiornamento professionale dimostra ai datori di lavoro di essere impegnati a migliorare le competenze e a restare al passo con le ultime novità del settore. Questo è un aspetto fondamentale per tutti i settori, dal momento che qualunque attività commerciale o pubblica, oggi, è soggetta ad una rapidissima innovazione.

Sviluppo personale

Oltre all’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche, la formazione contribuisce allo sviluppo personale. Dimostra che il candidato è motivato a crescere e migliorare, qualità molto apprezzate dai datori di lavoro. La determinazione nel perseguire la formazione fa emergere la voglia di non sottarsi alle sfide, anche quando il profilo ha maturato una certa seniority.

L’equilibrio tra hard e soft skills

La ricerca di un impiego è esso stesso un lavoro. Si tratta di una frase molto nota negli ambienti della selezione di candidati, nei quali emerge la stanchezza e, talvolta, anche la frustrazione di bussare a tante porte senza ricevere risposta. Questo però non deve far desistere perché fa parte del gioco: la ricerca del perfetto impiego, infatti, è il mix tra una serie di circostanze che vengono ad incrociarsi in modo armonico.

Per ogni candidato in cerca di un luogo di lavoro in cui offrire le proprie capacità c’è un’azienda in cerca di una risorsa entusiasta di iniziare: basta non perdere la pazienza, curare le presentazioni e investire il tempo libero nel proprio miglioramento.