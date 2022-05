Qualiano, pregiudicato ruba una pistola e spara su un gruppo di giovani

Nella serata di sabato, a Qualiano, un uomo ha sottratto la pistola a una guardia giurata minacciandola con un coltello, per poi sparare su un gruppo di ragazzi all’esterno di un bar.

“Un soggetto simile, pericoloso, violento, non dovrebbe avere la possibilità di essere a piede libero. Invece lo era, e per la sua follia ha rischiato di ammazzare quattro persone, due delle quali sono ancora in pericolo di vita. Purtroppo il nostro territorio è pieno di gente simile che gira tranquillamente per le nostre strade. Il motivo è semplice, quasi nessuno di questi criminali viene condannato in modo duro e duraturo. Serve il pugno duro, occorrono pene severe. Basta tolleranza, basta comprensione. Non siamo più liberi di uscire in strada, di vivere, siamo ostaggio della criminalità. E non è accettabile”. Lo ha detto il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, commentando quanto accaduto.

