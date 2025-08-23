Qualiano in festa: torna la “Sagra della Percoca nel Vino”

Qualiano si prepara a vivere una notte di gusto, musica e tradizione. Sabato 6 settembre, a partire dalle ore 20:00, Piazza Gabriele D’Annunzio e Via Roma si trasformeranno in un grande palcoscenico popolare per la quarta edizione della Sagra della Percoca nel Vino, organizzata dalla Pro Loco Qualiano in collaborazione con l’Ente Comune e con il patrocinio dell’UNPLI.

Gli stand gastronomici allestiti dalle attività commerciali della città offriranno ai visitatori degustazioni e specialità enogastronomiche tipiche, con un occhio di riguardo alla regina della serata: la percoca affogata nel vino, un simbolo dell’estate campana e della convivialità.

A rendere ancora più frizzante l’atmosfera ci sarà la musica folk-popolare dal vivo del gruppo “I Carbone”, pronti a trascinare il pubblico con tammorre, chitarre e ritmi che sanno di tradizione.

«È un appuntamento ormai fisso del calendario cittadino – dichiarano il sindaco, l’assessore agli eventi e il presidente della Pro Loco – un’occasione per celebrare i nostri sapori e la nostra identità, con il piacere di stare insieme in piazza».

Una serata che promette buon cibo, buon vino e tanta allegria. Qualiano vi aspetta per brindare all’estate con la percoca nel bicchiere e la musica nel cuore.