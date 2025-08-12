Quadrelle, via libera dalla Provincia: il PUC atteso in Consiglio a settembre. Rozza: “Passaggio storico per la comunità, frutto di un lavoro di squadra”

QUADRELLE – Dopo l’ultimo via libera della Provincia di Avellino, il nuovo Piano Urbanistico Comunale sarà all’esame del Consiglio a settembre. “Un traguardo storico, frutto di un percorso avviato nel dicembre 2021 con l’approvazione del preliminare di piano, a quasi trent’anni dal vecchio PRG del 1996” afferma il sindaco Simone Rozza. Il PUC, pilastro del programma elettorale 2020, è definito innovativo e flessibile: introduce nuove aree per attività commerciali, rilancia l’edilizia privata sbloccando interventi fermi da anni e punta alla valorizzazione dell’impianto sportivo di via Fusaro e delle aree limitrofe per ampliare l’offerta di ospitalità sportiva. “Il tutto senza ricorrere a finanziamenti esterni, segno di una gestione oculata delle risorse pubbliche” sottolinea Rozza. Il sindaco rivendica il lavoro di squadra tra amministratori e personale comunale e conclude: “Dal primo giorno ci siamo impegnati per il risanamento e la riqualificazione della comunità. Questo risultato ci gratifica e ci spinge a fare ancora meglio”.