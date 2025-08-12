BAIANO –Auguri a Stefano Sorriento per i suoi 29 anni

BAIANO – Giornata speciale per Stefano Sorriento, che oggi compie 29 anni. A festeggiarlo con affetto sono mamma Gaetana Bellavista e papà Sabato Sorriento, orgogliosi di questo traguardo e pronti a stringerlo in un grande abbraccio, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.

Messaggi di auguri arrivano anche dall’artista Alessandro Conte, che lo saluta con stima e amicizia, e dalla redazione di Binews, che si unisce ai tanti amici e parenti nel rendere omaggio a questa ricorrenza.

Buon compleanno, Stefano: che i tuoi 29 anni segnino l’inizio di un nuovo capitolo pieno di successi, serenità e momenti felici.