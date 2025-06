Quadrelle si dota di una stazione meteo e di un pluviometro: monitoraggio costante e prevenzione al centro

Completati in via San Giovanni i lavori a cura della Protezione Civile regionale. Il sindaco Rozza: “Uno strumento prezioso per la sicurezza del territorio”

A Quadrelle si rafforza la rete di monitoraggio ambientale. Sono stati completati in via San Giovanni i lavori per l’installazione di una stazione meteorologica e di un pluviometro, realizzati a cura della Protezione Civile, Centro funzionale multirischi della Regione Campania.

Le nuove strumentazioni rappresentano un importante passo avanti per il Comune irpino, che potrà ora contare su dati meteo aggiornati in tempo reale, fondamentali per la gestione delle emergenze e la pianificazione delle attività quotidiane.

La raccolta e l’analisi dei dati meteorologici sono strumenti indispensabili per tutelare la sicurezza dei cittadini, ha dichiarato il sindaco Simone Rozza. Grazie a questo intervento miglioreremo la capacità di risposta del nostro territorio in caso di eventi atmosferici intensi.

Il pluviometro consentirà di misurare con precisione le precipitazioni, mentre la stazione meteo fornirà rilevazioni costanti su temperatura, umidità e direzione del vento. I dati saranno condivisi con le strutture regionali e con gli enti scientifici incaricati di elaborare modelli previsionali e analisi climatiche.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio in un’ottica di collaborazione tra enti locali e Protezione Civile. Quadrelle così compie un ulteriore passo verso una gestione più consapevole dei rischi ambientali, nell’interesse dell’intera comunità.