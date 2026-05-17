Quadrelle, “Quadrelle Futura” rilancia la corsa elettorale: nuovo incontro pubblico a sostegno di Carmine Isola

QUADRELLE – Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale in vista delle Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 a Quadrelle.
Dopo l’iniziativa politica dei giorni scorsi che ha visto la partecipazione del sindaco di Benevento, onorevole Clemente Mastella, e dell’assessore regionale all’Agricoltura, dottoressa Maria Carmela Serluca, la lista n.2 “Quadrelle Futura” annuncia un nuovo importante appuntamento politico a sostegno del candidato sindaco dottor Carmine Isola.
L’incontro pubblico si terrà lunedì 18 maggio 2026 alle ore 17:30 in via Umberto Nobile e rappresenterà un ulteriore momento di confronto con cittadini, sostenitori, candidati e simpatizzanti della compagine elettorale.
Al centro del dibattito ci saranno i temi ritenuti prioritari per il futuro del paese: sviluppo del territorio, servizi ai cittadini, infrastrutture, agricoltura, politiche giovanili e valorizzazione della comunità quadrellese.
Nel corso dell’evento saranno inoltre illustrate le proposte e il programma amministrativo portato avanti dal candidato sindaco Carmine Isola insieme alla squadra di “Quadrelle Futura”.
Alla manifestazione prenderanno parte anche esponenti politici regionali e provinciali, tra cui il consigliere regionale Maurizio Petracca, la dottoressa Antonia Caruso e il coordinatore provinciale del Partito Democratico, avvocato Marco Santo Alaia.
La presenza, nel giro di pochi giorni, di figure politiche di primo piano conferma il forte interesse attorno alla competizione elettorale quadrellese, ormai entrata nella fase decisiva della campagna amministrativa.