QUADRELLE. Manifesto pubblico del Comitato Festa Maio “Saverio Fiore”. E continuano a chiamarla verità…

(Riceviamo e Pubblichiamo). Preso atto dell’evento eccezionale che ha visto il Sindaco di Quadrelle rispondere al Comitato Maio Saverio Fiore mediante articolo con tanto di foto sulla testata online Binews e sul manifesto affisso per le strade del paese ( soldi pubblici che si sarebbero potuti risparmiare) ci corre l’obbligo di ristabilire la VERITA’ …. quella AUTENTICA, fatta di atti protocollati.

In ordine alla cronologia degli avvenimenti:

Abbiamo prodotto istanza per organizzare la festa del Maio e la richiesta dei permessi per il taglio degli alberi il 24 ottobre 2023 (circa 3 mesi fa!!!), non come erroneamente affermato dal Sig. Sindaco, il quale asserisce che il Comitato Maio avrebbe fatto solo quella per il taglio, ben consapevoli che il P.G.F del comune di Quadrelle risultava scaduto, ma da tempo remoto, infatti già nel gennaio 2023, quando nella riunione tenutasi nella casa comunale in presenza di un centinaio di cittadini, il Sig. Sindaco aveva promesso l’autorizzazione per il taglio di n° 6 alberi di faggio nel territorio del nostro comune.

La seduta fu sciolta dopo la foto di rito e il brindisi con tutti i partecipanti. Alcuni membri del Comitato, essendo scettici sulla promessa verbale ricevuta, il giorno seguente, si sono recati presso la Caserma della forestale dove hanno appreso che il P.G.F del comune di Quadrelle era scaduto. Ecco di seguito le parole del nostro interlocutore : ” Nel territorio di Quadrelle non potete abbattere nemmeno un albero di nocciole perché il P.G.F. è scaduto”.

Dopo l’incontro avvenuto con gli agenti del Corpo Forestale si è tornati di nuovo alla casa comunale di Quadrelle riferendo ciò che ci era stato detto al Sig. Sindaco, il quale sembrò scendere dalle nuvole, sembrava che non fosse a conoscenza della situazione. Ma come si fa a fare promesse che poi non si è sicuri di poter mantenere? Ma davvero dobbiamo credere che il primo cittadino non fosse a conoscenza del P.G.F scaduto? O forse trattasi solo una di presa per i fondelli nei confronti del “popolo del maio”? (questa seconda ipotesi è ancora più squallida).

Dopo questa ennesima “scivolata” del primo cittadino si è potuto realizzare la festa del maio solo grazie al supporto di un’azienda boschiva locale che ha donato gli alberi.

Quindi per la festa del Maio del 17 gennaio 2023 non c’erano gli alberi, ma la manifestazione si è svolta ugualmente ed è stata molto apprezzata da tutta la cittadinanza, svoltasi in piena armonia e nel pieno rispetto delle regole;

Il Sindaco ci ha risposto il 22 novembre (un mese dopo!!!) affermando che il Comitato Maio Saverio Fiore era “scaduto nel mese di gennaio 2023” (errore dettato dal fatto che non legge le carte o non legge bene, oppure…). Quello a cui si riferisce il Sig. Sindaco era il Comitato Maio 2023 e non questo che si chiama Comitato Maio Saverio Fiore.

Inoltre, sempre dalla sua missiva si afferma che l’istanza era carente di atto costitutivo e statuto del Comitato, senza mai aver fatto richiesta e che tutto ciò implicava il rifiuto della Nostra richiesta a svolgere il Maio 2024.

Avete capito bene !!! Il Comitato non esisteva e non aveva le carte in regola, cosa che ancora tuttora asserisce, secondo il Sig. Sindaco tali documenti non risultano presentati.

Alla luce dei fatti solo deduzioni errate!!!!

Il 27 novembre il Comitato presentava all’ufficio del protocollo del comune di Quadrelle, un documento in cui si contestavano i punti esposti e si invitava, laddove necessario, a scrivere e richiedere i documenti di cui la richiesta era carente……insomma gli riordinavamo le idee!

Inoltre si faceva presente che questo Comitato aveva realizzato la Festa patronale di San Giovanni Battista il 24 giugno 2023 (4 mesi prima della nostra iniziale richiesta del 24 ottobre per il Maio 2024) a corredo della quale erano stati forniti detti documenti. Come sarebbe stata concessa l’autorizzazione alla Festa di San Giovanni senza i documenti necessari?!!!!!! E con un comitato “scaduto” a gennaio 2023?!!!!! Inoltre il 29 dicembre 2023 il Comitato ha organizzato una serata di beneficenza nella palestra comunale cui abbiamo fatto richiesta e lei Sindaco ci ha autorizzato…….avra’ mica commesso 2 abusi? Insomma la domanda è: Questo Comitato esiste o no?!!!!! Ha o no i documenti in regola?!!!!

Ci chiarisca se questi documenti erano in possesso del Servizio comunale preposto oppure le autorizzazioni a Noi rimesse sono da ritenersi improprie?

Attenderemo i prossimi 28/30 giorni nei quali Lei ci chiarirà in merito al suo operato.

Eppure i documenti che dice di aver chiesto non li abbiamo prodotti neanche in occasione della serata di beneficenza del 29 dicembre 2023 da Lei autorizzata!

Aggiungiamo che il contenuto del colloquio con il responsabile del servizio preposto è stato riferire a questi che attendevamo la richiesta per iscritto dei documenti necessari, così come richiamato dalla nostra lettera del 27 novembre 2023, altro che abbiamo creato scompiglio sulla casa comunale!!!

Il vero atto di forza e di sfida, non è stato quello del Comitato, ma quello della persona che capeggia l’Amministrazione comunale che ha messo in atto ogni lungaggine possibile, si è appellato a ogni cavillo, anche a quelli poco attendibili, alzando un muro di gomma al fine di prendere tempo e svilirci in modo che rinunciassimo ad organizzare la festa del Maio.

Altro che come Lei scrive “un’ Amministrazione aperta a ogni soluzione per il bene della comunità”….il Suo unico pensiero eravamo Noi e su come estrometterci dall’organizzare l’evento , forse il più sentito, della nostra amata Quadrelle!

Il Sig. Sindaco asserisce che non è mai stata presentata al protocollo del comune di Quadrelle la documentazione richiesta per organizzare la festa patronale nel mese di giugno 2023 dal diretto interessato. È come è stato autorizzato il Comitato Maio Saverio Fiore a realizzare la manifestazione?

Forse vuol dire che non è stata presentata direttamente dal presidente ma da qualche altro membro del Comitato? Quindi ne deduciamo che fosse in possesso della documentazione corretta.

Ma questa documentazione è in possesso del Sig. Sindaco oppure no?

In seguito anche un cittadino ha inviato a nome di un gruppo di persone una P.E.C indirizzata al Sig. Sindaco nella quale chiedeva un incontro pubblico per essere portati a conoscenza su come si sarebbe svolta la manifestazione del maio 2024. Il giorno successivo avviene un miracolo, il cittadino riceve risposta alla sua richiesta nella quale gli viene comunicato che non ci sarà nessun incontro pubblico e viene portato a conoscenza della convocazione di due Comitati per il giorno 8 gennaio 2024, sono state accettate le richieste di entrambi i Comitati presenti sul territorio.

Questa documentazione del Comitato Maio Saverio Fiore compare e scompare per magia e si riformula la domanda : ma il Sig. Sindaco è in possesso della documentazione del Comitato Maio Saverio Fiore si o no? Se non esiste a che titolo il Comitato è stato convocato per la riunione del giorno 8 gennaio per organizzare “Metà” festa del maio?

Con la convocazione dell’8 gennaio 2024 tutto ci è risultato più chiaro, ha ben edotto le prime fila e i famosi registi occulti, all’improvviso Quadrelle si ritrovava il secondo Comitato che aveva richiesto l’autorizzazione allo svolgimento della festa del Maio….

Noi abbiamo sempre operato come volontari nel Comitato Saverio Fiore, per evitare contrapposizioni, spaccature e quant’altro che procurasse attrito nella comunità quadrellese, abbiamo assunto la decisione collegiale di non partecipare a detta riunione, come comunicato al Sig. Sindaco in data 4 gennaio 2024 con missiva presentata all’ufficio protocollo del comune di Quadrelle e di fatto ci siamo tirati fuori in modo che Lei ed i suoi “amici” poteste avere campo aperto e liberta’ d’azione.

Questa è la VERITA’…….unica , incontrovertibile e soprattutto pubblica, poiché aggiornavamo i quadrellesi su ogni atto protocollato.

Ci complimentiamo per il nuovo passo avvertito nel 2024, in quanto Lei è riuscito a dar risposta e ad accettare l’istanza di un Comitato presentata il 3 gennaio, come da Lei asserito, e il 4 gennaio ci ha entrambi convocati per la data dell’8 gennaio 2024….allora i miracoli esistono!!!!!

Speriamo che anche altri settori carenti della nostra municipalità possano godere del suo cambio di passo fulmineo, visto che Noi per 4 righe abbiamo dovuto aspettare oltre 3 mesi.

Ci auguriamo, e ne siamo certi, che il nuovo Comitato oltre a soddisfare tutti i requisiti abbia consegnato tutta la documentazione necessaria ed approntato tutti gli adempimenti del caso……..non sarebbe male darne visione per dissolvere le nubi che aleggiano.

Auguriamo a lei e a tutti i quadrellesi una buona festa del Maio e non dimentichi lo smartphone e la fascia tricolore per la classica foto di rito da pubblicare sui social.

Quadrelle 09/01/2024

Il Comitato Maio Saverio Fiore