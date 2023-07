Quadrelle – Importante incarico per don Alberto Napolitano

Il 4 luglio Papa Francesco ha nominato don Alberto Napolitano, presbitero della Diocesi di Nola, Addetto alla Nunziatura Apostolica di India e Nepal.

Don Alberto è classe ’88, è originario della parrocchia Ss. Annunziata in Quadrelle. Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 13 settembre 2013, da mons. Beniamino Depalma. Dopo aver conseguito la Licenza in scienze bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma è stato inviato dal Vescovo mons. Francesco Marino presso la Pontificia Accademia Ecclesiastica di Roma per il servizio alla Santa Sede.

«A don Alberto, che comincia ora il suo ministero presso la Rappresentanza Pontificia dell’India, assicuriamo la nostra fraterna amicizia e gli auguriamo di poter servire la Chiesa con fede sincera e passione generosa» questo è l’augurio di Monsignor Francesco Marino, Vescovo di Nola. (Fonte Chiesa di Nola)

La redazione di Binews si complimenta con don Alberto Napolitano. (L. Carullo)