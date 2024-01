QUADRELLE. Festa del Maio 2024 è caos comitati.

La cittadina di Quadrelle si trova al centro di una controversia che coinvolge il Comitato Maio “Saverio Fiore” e il sindaco Simone Rozza. In una nota inviata al nostro direttore, il presidente del Comitato, esprime la sua insoddisfazione riguardo alla convocazione per una riunione in programma domani, 8 gennaio, per organizzare la festa imminente del Maio 2024.

Secondo il presidente del Comitato Antonio Spizuoco, il sindaco ha deciso di formare un nuovo comitato composto solo da tre persone. La decisione del sindaco di dividere l’organizzazione della festa ha portato il Comitato Maio Saverio Fiore a decidere di non partecipare alla riunione, sostenendo che la festa del Maio dovrebbe essere un momento di unione, non di divisione.

La controversia ha radici più profonde, risalenti al protocollo del 24 ottobre 2023, in cui il Comitato ha presentato richieste al sindaco per la festa del Maio e i mercatini di Natale. La risposta del sindaco, datata 22 novembre, sosteneva che le richieste erano scadute a gennaio 2023. Tuttavia, il Comitato ha ribattuto, sostenendo che il sindaco stesso aveva autorizzato un evento a giugno e concesso l’uso della palestra comunale per un evento di fine anno nel novembre successivo.

Il Comitato ha inviato un altro protocollo il 27 novembre, chiedendo risposte chiare e sottolineando che se mancavano documenti, il sindaco avrebbe potuto verificarlo consultando le istanze precedentemente presentate. Con sorpresa, il 29 dicembre, la palestra comunale è stata concessa al Comitato, aumentando la confusione sulla mancata risposta alle richieste iniziali.

Stanchi e delusi, il Comitato ha nuovamente scritto al sindaco, chiedendo risposte al protocollo del 24 ottobre. La loro decisione di declinare l’invito alla riunione è stata motivata dalla mancanza di chiarezza da parte del sindaco.

Il Comitato Maio Saverio Fiore ha concluso la dichiarazione annunciando il loro temporaneo distacco dalle feste patronali nel 2024 e metà 2025. Invitano la popolazione a una serata privata presso la sede del comitato il 13 gennaio, augurando al nuovo comitato il meglio per la festa del Maio. La serata sarà arricchita dal concerto di Luca Formisano, sottolineando l’impegno continuo del Comitato per organizzare feste private durante questo periodo.