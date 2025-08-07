Quadrelle, disinfestazione programmata per l’8 agosto: intervento all’alba su tutto il territorio comunale

Il Comune di Quadrelle ha annunciato un nuovo intervento di disinfestazione adulticida che interesserà l’intero territorio comunale nelle prime ore del mattino di venerdì 8 agosto 2025. L’operazione, come specificato in una comunicazione ufficiale diramata dall’amministrazione, avrà inizio alle ore 4:00 e sarà eseguita dalla CIDAP s.r.l. di Prata Principato Ultra, su incarico diretto dell’ASL di Avellino.

Il trattamento, mirato al contenimento della popolazione adulta di insetti ,in particolare le zanzare e rientra nel piano di prevenzione ambientale previsto dall’Azienda Sanitaria e si inserisce in un ciclo stagionale più ampio di interventi programmati nei comuni dell’Irpinia. L’obiettivo è la tutela della salute pubblica e il miglioramento della qualità della vita durante i mesi più caldi, in cui la proliferazione degli insetti rappresenta un fattore critico, anche in termini igienico-sanitari.

Il sindaco di Quadrelle, Prof. Simone Rozza, invita i cittadini alla massima collaborazione, raccomandando alcune precauzioni standard durante le ore dell’intervento: tenere chiuse porte e finestre, ritirare indumenti stesi all’esterno, evitare l’esposizione di alimenti e custodire animali domestici in luoghi protetti.

L’amministrazione comunale assicura che saranno utilizzati prodotti regolarmente autorizzati e impiegati secondo le linee guida sanitarie vigenti, nel rispetto dell’ambiente e della salute collettiva.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare gli uffici del Comune o consultare i canali ufficiali dell’ASL di Avellino.