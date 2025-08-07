US Avellino, giornata di lavoro ad Atripalda: alle 10:30 la seduta a porte aperte, nel pomeriggio lavoro in palestra

ATRIPALDA — È attesa per questa mattina, alle ore 10:30, la seconda sessione di allenamento a porte aperte dell’US Avellino 1912 presso lo stadio “Valleverde-Aquino” di Atripalda, dove la squadra prosegue il proprio percorso di preparazione.

Per il pomeriggio, invece, è stata ufficializzata una variazione rispetto al programma originario: la seduta si svolgerà al coperto, presso la palestra Gymfit di Atripalda, dove i calciatori saranno impegnati in una sessione di forza e potenziamento fisico. Non sono previste attività sul campo nel corso del pomeriggio.

La squadra continuerà la preparazione in Irpinia in vista degli imminenti appuntamenti ufficiali.