QUADRELLE (AV). Tutto pronto per la festa di San Giovanni Battista

Tutto pronto per la festa di San Giovanni Battista che si festeggia a Quadrelle. Il programma prevede, dal 22 giugno 2023 al 24 giugno in Piazza Vittoria le degustazioni di specialità locali, spazi giochi riservati ai bambini e spettacoli vari che allieteranno le serate.

Il clou della festa arriva il 25 giugno alle ore 10,30 con l’arrivo battenti. Alle ore 18,00 processione del Santo per le vie del paese. In Via Roma alle ore 21, 30 si esibirà Rosario Miraggio in concerto. Il 26 sempre in Via Roma alle ore 21, 30 salirà sul palco Berlino 84. Alle ore 23,30 favoloso Spettacolo Pirotecnico del Cav. Giovanni Cimmino. Il Comitato Festa Saverio Fiore vi aspetta numerosi. Nel video seguente abbiamo intervistato il Presidente Antonio Spizuoco. (Salvatore Andrea Guerriero)